Sconcerti a sorpresa: "Non ho visto una grande Fiorentina, il centrocampo non ha fatto bene"

Mario Sconcerti ha analizzato e commentato la vittoria della Fiorentina a Napoli, con idee diverse dal comune

Mario Sconcerti ha parlato della partita tra Napoli e Fiorentina con la grande vittoria viola, queste le sue parole a TMW Radio:

Fiorentina, gran partita al Maradona. Ma cosa è mancato al Napoli?

"Spalletti ha detto che i giocatori non si rendono conto del momento storico che stanno vivendo. Ha insistito molto sulla forma mentis con cui la squadra entrava in campo, probabilmente non è riuscito a trasmettere la storicità del momento. Ho visto un Napoli vuoto, a parte i primi 10'. Ma non ho visto neanche una grande Fiorentina. Ha fatto la sua partita, ma il centrocampo non è andato bene. Hanno fatto una gran partita i tre d'attacco. La Fiorentina spesso è più cattiva degli altri. Ha fatto una partita ordinata, facendo cose che l'avversario soffriva molto".

La Fiorentina senza Vlahovic ha una media migliore:

"Vuol dire che è stato sostituito bene. Alcuni gol li ha fatto Piatek, altri Cabral e altri Gonzalez, che ora ha preso continuità. Nel momento in cui la squadra gira, riescono ad arrivare anche i gol che coprono Vlahovic".

Che ne pensa della prestazione di Igor:

"Su Osimhen avrei messo Milenkovic, ma adesso Igor prende sempre la prima punta. Non è velocissimo ma potente. Dove manca lo scatto, ci mette il fisico e mestiere. Ieri ha sofferto di eccessiva concentrazione, tanto che a 20' è stato steso dai crampi. E' sempre stato molto scolastico, adesso è cresciuto. Ma con questo allenatore, che a me suscitava qualche dubbio, in tanto stanno crescendo. E' meno integralista di Zeman, a cui si ispira".

CRISCITIELLO PARLA DELLA FIORENTINA

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