Sconcerti: “Fiorentina non attrezzata per fare più di questo. Stagione è positiva, lo dicono i numeri”

Mario Sconcerti, ex amministratore delegato viola, è intervenuto a TMW Radio per parlare della Fiorentina dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Udinese. Ecco le sue parole: “La Fiorentina ha fatto un’annata positiva, lo dicono i numeri. Non era attrezzata per fare di più di quello che ha fatto. Il Milan sicuramente ha fatto molto bene, la Juventus è stata deludente, ma credo abbiano invertito la strada e stiano cominciando a vedere i problemi e a risolverli”.

