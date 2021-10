Sconcerti: “La Fiorentina non può permettersi otto formazioni diverse, scelta bizzarra di Italiano”

Mario Sconcerti, ex dirigente generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“In merito ai reiterati problemi difensivi della Fiorentina credo si debba cominciare a dare stabilità a una formazione che ha bisogno di tempi precisi. Questi tipo di calcio è pericoloso, ho notato molto scelte bizzarre nella squadra di ieri. Si parlava di Vlahovic, ma il problema era la partita col Venezia. Questa è una sconfitta che ci normalizza. Serve una regolarità di formazione, e ciò non so se appartenga al bagaglio di Italiano. Consiglierei di ricominciare a giocare a calcio, dimenticando le cose e mettendosi nelle mani di Commisso, mi aspetto più tranquillità. La differenza con le squadre dall’ottava posizione in giù è proprio il gioco. È impossibile che la Fiorentina possa permettersi improvvisamente otto formazioni diverse”.

