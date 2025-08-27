27 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:58

Amoruso stronca la Fiorentina: “La squadra è ancorata ai vecchi problemi, difficile migliorare così.”

Amoruso stronca la Fiorentina: “La squadra è ancorata ai vecchi problemi, difficile migliorare così.”

27 Agosto · 19:58

L'ex giocatore viola e ora opinionista Lorenzo Amoruso ha espresso le sue perplessità sull'attuale situazione della Fiorentina.

Su TMW radio ha parlato Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina. Tanti i temi toccati riguardo la squadra di Pioli, ecco un estratto: “Il mister deve farci capire come vuol giocare, si è presentato con una sola punta all’esordio dopo aver fatto tutta l’estate con tre. Il centrocampo l’ho visto più di quantità che qualità. A Cagliari un passo indietro, siamo rimasti in balia dell’avversario.”

Ancora sulla partita di Domenica scorsa: “Il secondo tempo è stato meglio del prima, ma più per demerito dei sardi. Non c’è stata unione: ok che siamo alla prima giornata, però è difficile migliorare una squadra che è ancorata ai problemi dello scorso anno. Nicolussi sarebbe un buon acquisto, Bennacer forse sarebbe stato meglio perchè c’è già fealing con Pioli. L’algerino sarebbe stato perfetto per inserirsi in un centrocampo viola che vuole dominare la partita.”

