Notizie Ismael Bennacer Fiorentina

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Amoruso stronca la Fiorentina: "La squadra è ancorata ai vecchi problemi, difficile migliorare così."

27 agosto 2025 19:58

Accordo tra Milan ed Algeria per far riposare Bennacer in vista della Fiorentina. Nessun problema fisico

24 marzo 2024 18:36

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Sett. 12