Accordo tra Milan ed Algeria per far riposare Bennacer in vista della Fiorentina. Nessun problema fisico

L’abbandono del ritiro dell’Algeria da parte di Ismael Bennacer ha destato qualche preoccupazione in casa Milan. Ma dopo qualche controllo, il club rossonero non ha trovato alcun problema fisico nel centrocampista: “L’allarme è rientrato, le condizioni fisiche di Ismael Bennacer non destano preoccupazioni – spiega il Corriere dello Sport -. Il centrocampista rossonero aveva lasciato il ritiro dell’Algeria nel corso della settimana a causa di lievi dolori. Ma non si tratta di un vero e proprio infortunio. In accordo con lo staff medico del Milan, la nazionale algerina ha mandato a casa Bennacer per osservare alcuni giorni di completo riposo. Un periodo di sosta e di completo relax in famiglia, senza nemmeno allenamenti a Milanello. Solo tra domani e martedì Bennacer potrà ricominciare la preparazione verso la trasferta di Firenze, ma tutto sta procedendo secondo programma. L’algerino nel corso dell’ultimo anno è stato spesso fermato da infortuni, ma questa volta l’azione preventiva del Milan, in collaborazione con l’Algeria, hanno evitato rischi al giocatore”. Lo riporta SOS Fanta.

SOSPIRO DI SOLLIEVO PER IL MILAN. ESCLUSE LESIONI PER KJAER, PRONTO PER FIRENZE?