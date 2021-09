Di Gennaro: “Vlahovic deve decidere. Commisso è stato chiaro, l’offerta è importante”

Antonio Di Gennaro, opinionista radiofonico e televisivo, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione legata al bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole

“Italiano ha fatto grandissime cose in poco tempo e Vlahovic è la punta che detta i tempi alla squadra, che fa reparto da solo. Le parole di Commisso sono state chiare. È un’offerta importante, ma se queste situazioni portano a una situazione mentale sbagliata per il giocatore, questo farebbe male a tutta la squadra. La Fiorentina sta facendo la sua parte. A vent’anni è un’offerta importante e Firenze ha grandi prospettive, con un allenatore che può aprire un ciclo. Chi prenderebbe se partisse? È difficile trovare un giocatore ventenne con le qualità di Vlahovic, che in un anno ha avuto un miglioramento impressionante, anche a livello di leadership. Scamacca in prospettiva può essere interessante, ma non credo possa essere un giocatore da venti gol a stagione”.

