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Luppi: "Vlahovic è l'esempio di questo calcio senza bandiere. Ha un'altra squadra dietro"

Le parole di Gianluca Luppi ai microfoni di TMW Radio sul caso Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2021 22:30
Luppi: "Vlahovic è l'esempio di questo calcio senza bandiere. Ha un'altra squadra dietro" - DUSAN VLAHOVIC, Fiorentina, Serie A, Amichevole, Friendly Match, Fiorentina vs Espanyol 1-1, Firenze SERIE A 2021-22 Amichevole FIORENTINA-ESPANYOL 1-1
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Luppi: &quot;Prima di Napoli mi davano finito, ma mi riscattai. Andai via perchè volevano ringiovanire la rosa...ed arrivò Carrera&quot; [ESCLUSIVA]

Gianluca Luppi, , è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ho notato che da vari anni il calcio è cambiato, c'è meno attaccamento alla maglia. Negli anni '90 non era affatto così, invece ora tanti non rinnovano perché evidentemente hanno altre squadre dietro e fanno questa scelta, vedi probabilmente il caso di Vlahovic. Italiano? Va detto che ha fatto ottime cose allo Spezia, la sua squadra offriva un bel gioco e affrontava tutti a viso aperto. Partendo dal basso è riuscito ad imporsi grazie alle sue idee".

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