Luppi: "Vlahovic è l'esempio di questo calcio senza bandiere. Ha un'altra squadra dietro"
Le parole di Gianluca Luppi ai microfoni di TMW Radio sul caso Vlahovic
Gianluca Luppi, , è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ho notato che da vari anni il calcio è cambiato, c'è meno attaccamento alla maglia. Negli anni '90 non era affatto così, invece ora tanti non rinnovano perché evidentemente hanno altre squadre dietro e fanno questa scelta, vedi probabilmente il caso di Vlahovic. Italiano? Va detto che ha fatto ottime cose allo Spezia, la sua squadra offriva un bel gioco e affrontava tutti a viso aperto. Partendo dal basso è riuscito ad imporsi grazie alle sue idee".
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