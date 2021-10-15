Luppi: "Vlahovic è l'esempio di questo calcio senza bandiere. Ha un'altra squadra dietro"

Le parole di Gianluca Luppi ai microfoni di TMW Radio sul caso Vlahovic

Gianluca Luppi, , è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare il caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ho notato che da vari anni il calcio è cambiato, c'è meno attaccamento alla maglia. Negli anni '90 non era affatto così, invece ora tanti non rinnovano perché evidentemente hanno altre squadre dietro e fanno questa scelta, vedi probabilmente il caso di Vlahovic. Italiano? Va detto che ha fatto ottime cose allo Spezia, la sua squadra offriva un bel gioco e affrontava tutti a viso aperto. Partendo dal basso è riuscito ad imporsi grazie alle sue idee".

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