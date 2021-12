Sconcerti risponde a Commisso: “Decalogo? I procuratori esistono perché le società li usano”

Mario Sconcerti, ex direttore generale della Cecchi Gori Group ed adesso opinionista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “In Italia qualcosa di eccezionale lo ha fatto Italiano con lo Spezia e la Fiorentina, per non parlare di Andreazzoli. Inzaghi e quello che sta facendo lo vedono tutti, ha solo sbagliato la prima parte. Le dieci proposte di Commisso? I procuratori esistono perché ci sono le società che li usano. C’è bisogno che le società accettino queste regole”

