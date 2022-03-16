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Mandorlini: "Castrovilli è un predestinato. Sorpreso delle sue panchine alla Fiorentina"

Le parole di Andrea Mandorlini ai microfoni di TMW Radio su Gaetano Castrovilli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2022 22:26
Mandorlini: "Castrovilli è un predestinato. Sorpreso delle sue panchine alla Fiorentina" - Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 24.10.2021, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Andrea Mandorlini, allenatore di Gaetano Castrovilli ai tempi della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del centrocampista Viola. Ecco le sue parole: "Gaetano è un predestinato. Io l'ho fatto giocare anche in altri ruoli, ma è uno che ha tutto. Ed è un bravo ragazzo, di quelli che vogliono arrivare. Mi sorprendeva vederlo giocare poco a Firenze, però ha anche compagni importanti. Ora è tornato e sta giocando bene, sono contento per lui".

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