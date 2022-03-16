Mandorlini: "Castrovilli è un predestinato. Sorpreso delle sue panchine alla Fiorentina"

Le parole di Andrea Mandorlini ai microfoni di TMW Radio su Gaetano Castrovilli

Andrea Mandorlini, allenatore di Gaetano Castrovilli ai tempi della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del centrocampista Viola. Ecco le sue parole: "Gaetano è un predestinato. Io l'ho fatto giocare anche in altri ruoli, ma è uno che ha tutto. Ed è un bravo ragazzo, di quelli che vogliono arrivare. Mi sorprendeva vederlo giocare poco a Firenze, però ha anche compagni importanti. Ora è tornato e sta giocando bene, sono contento per lui".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/dal-centro-sportivo-bonaventura-si-allena-in-maniera-personalizzata-in-dubbio-contro-linter/169212/