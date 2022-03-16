Dal centro sportivo, Bonaventura si allena in maniera personalizzata, in dubbio contro l'Inter

Non arrivano ottime notizie dal centro sportivo della Fiorentina con Jack Bonaventura che non si sta allenando con il resto del gruppo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, non arrivano buone notizie dal centro sportivo viola riguardante Jack Bonaventura, che si è allenata in maniera personalizzata sia nella giornata di ieri che nell'allenamento di oggi, dunque è difficile pensare ad un suo utilizzo dal primo minuto contro l'Inter sabato alle 18. Per quanto riguarda il resto della formazione, si va verso le conferme di Terracciano in porta, Odriozola sulla fascia destra ormai pienamente recuperato. In avanti salgono le quotazione per vedere dal primo minuto Ikonè con Nico Gonzalez e Piatek.

GRAZIANI FIDUCIOSO, LE SUE PAROLE

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