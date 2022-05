Sconcerti: “Due strade per i procuratori con la Fiorentina: o trattano in maniera chiara o porta chiusa”

Mario Sconcerti, opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sulla questione procuratori. Ecco le sue parole: “I procuratori per trattare con la Fiorentina hanno due strade: o contrattare in maniera chiara oppure la cosa è chiusa. Continuo a dire che ci deve essere più fiducia nelle gestione di Commisso perchè non penso che un presidente faccia una cosa contro il suo interesse”.