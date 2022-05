Di Gennaro: “Fiorentina, campionato non da buttare: devi ritrovare autostima. Roma ultima chance”

L’opinionista Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di lunedì contro i giallorossi di mister Mourinho. Ecco le “La Roma rappresenta l’ultima chance per i viola. Nonostante i passi falsi, la squadra di mister Italiano si trova ancora in lotta per l’Europa. Questo significa che il campionato non è tutto da buttare, vanno trovati stimoli, motivazione ed autostima perchè sappiamo come è Firenze. La maggior parte dei fiorentini, ed hanno ragione, avrà apprezzato un campionato così impronosticabile dopo gli ultimi tre anni. Un plauso a Italiano, non ha fatto soltanto 21 punti in più rispetto la stagione precedente. Anche se questa situazione sul futuro del mister mi lascia un po’ di dubbi. Comunque restano da fare i complimenti alla Fiorentina”.

