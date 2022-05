Baiano senza dubbi: “Italiano resterà alla guida della Fiorentina anche il prossimo anno”

Ciccio Baiano, ex calciatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi sul futuro di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole: “Non ho dubbi sul futuro di Italiano: rimane a Firenze. Gli interessi delle altre squadre sono normali dopo una stagione così. Le ultime sconfitte hanno un po’ influito sull’autostima. Rimane da sottolineare che a gennaio è partito Vlahovic, un giocatore che spostava gli equilibri. Di conseguenza, la produzione di gol è scesa del 50%, ma era da mettere in preventivo. Comunque i risultati sono arrivati e tutto è passato in secondo piano. Piatek e Cabral hanno fatto il loro ma questo potrebbe non bastare da qui alla fine”.

