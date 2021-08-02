Cosmi: "Per Vlahovic fondamentale rimanere a Firenze. Italiano? Non ha paura delle pressioni"

Le parole di Serse Cosmi ai microfoni di TMW Radio

Serse Cosmi, ex allenatore del Crotone, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di alcuni temi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Quello che si è consacrato in questo periodo, osservando i risultati come prima cosa: Italiano ha salvato uno Spezia che tutti davano per retrocesso. Non è un esordiente, certo.Ora alla Fiorentina avrà pressioni diverse, ma ha dimostrato. Dionisi quest'anno ha fatto molto bene, più che al Venezia. All'Empoli è stato protagonista e si è dimostrato allenatore che sa vincere, metto lui e Zanetti subito dietro Italiano".

CONSIGLIO A ITALIANO "Di capire che tipo di fortuna si sia guadagnato. Allenare la Fiorentina lo è, chi non va a Firenze perché teme la pressione mi fa ridere: dov'è che vuoi andare a far l'allenatore? C'è un attaccamento alla squadra a tratti esagerato, ma un allenatore vero si nutre di queste pressioni. Ha fatto la gavetta per poterci convivere, la piazza giustamente pretende qualcosa di più di quanto visto negli ultimi anni. Lui ha le idee chiare, l'unico limite potrebbe essere al massimo di averle persino troppo chiare, ma per quello ci possono pensare sia Firenze che la Serie A. Vincenzo però ha stra-dimostrato, ed è uno di quelli che non ha paura".

VLAHOVIC "È forte, chi ha la sensibilità di vedere il calcio capisce subito chi ha di fronte. Vlahovic ha ottime qualità e possibilità di migliorarsi molto in alcune cose. Per voglia e strapotere fisico può diventare protagonista, per lui sarà fondamentale rimanere a Firenze. Lui ha giocato due anni senza pubblico, e lì questa cosa conta: per lui avere i tifosi può contare davvero tanto".

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