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Notizie Cosmi Fiorentina

Cosmi: "Vanoli deve mostrare autorità, affetto e disponibilità. Quello che Pioli non ha trasmesso fin'ora"

05 novembre 2025 23:13

Cosmi: "Firenze vuole sognare, chi ne parla male vuol dire che non c'è mai stato"

20 ottobre 2025 14:16

Cosmi esalta la Fiorentina: "Superiorità schiacciante col Brugge. I viola meritano un titolo"

10 maggio 2024 13:00

Cosmi: "L'ho conosciuto a Perugia, un uomo ed un dirigente d'altri tempi veramente, condoglianze alla famiglia"

20 marzo 2024 13:42

Serse Cosmi:"I rigori si possono sbagliare solo se si tirano, ma col saltello divento matto"

29 gennaio 2024 21:39

Cosmi: "Per Vlahovic fondamentale rimanere a Firenze. Italiano? Non ha paura delle pressioni"

02 agosto 2021 22:56

Cosmi: "Non so se abbiamo fatto noi l'impresa di non subire gol o la Fiorentina a non segnare"

22 maggio 2021 23:30

Marrone, difensore del Crotone: "Vogliamo vincere contro la Fiorentina per non arrivare ultimi"

19 maggio 2021 16:27

Cosmi: "Vlahovic ricorda il primo Batistuta. Sta facendo vedere cosa è in grado di diventare"

03 febbraio 2021 19:33

Cosmi non si dà pace: "La sconfitta nello spareggio contro la Fiorentina mi ha rovinato"

05 gennaio 2020 21:16

Cosmi: “Muriel può esplodere a Firenze è la piazza giusta. Il suo peso? Vi dico che...”

06 gennaio 2019 23:05

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