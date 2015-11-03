Notizie Cosmi Fiorentina

Cosmi: "Vanoli deve mostrare autorità, affetto e disponibilità. Quello che Pioli non ha trasmesso fin'ora"
05 novembre 2025 23:13
Cosmi: "Firenze vuole sognare, chi ne parla male vuol dire che non c'è mai stato"
20 ottobre 2025 14:16
Cosmi esalta la Fiorentina: "Superiorità schiacciante col Brugge. I viola meritano un titolo"
10 maggio 2024 13:00
Cosmi: "L'ho conosciuto a Perugia, un uomo ed un dirigente d'altri tempi veramente, condoglianze alla famiglia"
20 marzo 2024 13:42
Serse Cosmi:"I rigori si possono sbagliare solo se si tirano, ma col saltello divento matto"
29 gennaio 2024 21:39
Cosmi: "Per Vlahovic fondamentale rimanere a Firenze. Italiano? Non ha paura delle pressioni"
02 agosto 2021 22:56
Cosmi: "Non so se abbiamo fatto noi l'impresa di non subire gol o la Fiorentina a non segnare"
22 maggio 2021 23:30
Marrone, difensore del Crotone: "Vogliamo vincere contro la Fiorentina per non arrivare ultimi"
19 maggio 2021 16:27
Cosmi: "Vlahovic ricorda il primo Batistuta. Sta facendo vedere cosa è in grado di diventare"
03 febbraio 2021 19:33
Cosmi non si dà pace: "La sconfitta nello spareggio contro la Fiorentina mi ha rovinato"
05 gennaio 2020 21:16
Cosmi: “Muriel può esplodere a Firenze è la piazza giusta. Il suo peso? Vi dico che...”
06 gennaio 2019 23:05
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