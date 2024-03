Cosmi: “L’ho conosciuto a Perugia, un uomo ed un dirigente d’altri tempi veramente, condoglianze alla famiglia”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’allenatore Serse Cosmi che ha voluto ricordare Joe Barone, ecco le sue parole: “Un dolore enorme per tutta la gente di Firenze e per la sua famiglia, l’ho conosciuto a Perugia quando il figlio è stato tesserato dal Perugia Calcio e da subito mi ha dato delle sensazioni positive ogni volta che lo incontravo, era la perfetta figura del dirigente entusiasta che ha voglia di fare il suo lavoro nel modo migliore possibile. Lo ricordo come un grande uomo, sono triste perché se n’è andato troppo presto e mi stringo al dolore della famiglia e del presidente Commisso con cui ha condiviso tutto. Sarà impossibile sostituire nei quadri dirigenziali una persona con così elevati valori morali, condoglianze a tutti.”