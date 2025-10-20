20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:15

Cosmi: “Firenze vuole sognare, chi ne parla male vuol dire che non c’è mai stato”

Mirko Carmignani

20 Ottobre · 14:16

L'ex tecnico di Crotone, Rijeka e Palermo è intervenuto per commentare la difficile situazione in casa viola

A Radio Serie A è intervenuto Serse Cosmi, ex allenatore di Perugia, Siena e Crotone adesso opinionista di Mediaset per dire la sua sulla Fiorentina e su Firenze: “Amo la piazza di Firenze perché ti abbraccia follemente e ti fa sentire allenatore e giocatore, non è un posto privo di passione perché lì c’è un forte senso di appartenenza che mi piace molto. Firenze vuole sognare tramite la squadra perché è gente orgogliosa e non merita questo trattamento, ho sentito dire che Firenze pretende, ecco io credo che chi dice queste cose non c’è mai stato o c’è passato solo per caso senza viverla a fondo.”

Su Pradé: “Conosco Daniele e so che se parla così, ha le sue ragioni perché non è uno che dice le cose per mettere le mani avanti. Ha ragione quando afferma che Pioli è l’uomo giusto e lo deve sempre confermare adesso.”

