Cosmi: “Non so se abbiamo fatto noi l’impresa di non subire gol o la Fiorentina a non segnare”

Nel post partita di Crotone-Fiorentina di Sky Sport è intervenuto Serse Cosmi, allenatore dei calabresi. Ha commentato così il pareggio:

“Ho avuto la consapevolezza di aver allenato un gruppo che poteva esprimersi a certi livelli, dentro ci sono calciatori che possono fare la differenza anche altrove. Non so se l’impresa di oggi l’abbiamo fatta noi a non subire gol o la Fiorentina a non segnare. Sono felice del mio lavoro e quello del mio staff. Con me la media era da salvezza”.

