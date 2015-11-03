Notizie Crotone Fiorentina Fiorentina

Terracciano: "Resettiamo questa stagione, è giusto che la Fiorentina lotti per altri obiettivi da subito"
23 maggio 2021 00:06
Iachini: "Volevamo vincere ma c'era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo"
22 maggio 2021 23:53
Cosmi: "Non so se abbiamo fatto noi l'impresa di non subire gol o la Fiorentina a non segnare"
22 maggio 2021 23:30
PAGELLE VIOLA: TERRACCIANO MVP, MALE PULGAR E BIRAGHI, QUARTA INCERTO
22 maggio 2021 22:30
Capezzi: "Venuti come un fratello, ha coronato il suo sogno giocando nella Fiorentina"
21 maggio 2021 16:43
I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic
21 maggio 2021 15:36
Marrone, difensore del Crotone: "Vogliamo vincere contro la Fiorentina per non arrivare ultimi"
19 maggio 2021 16:27
Archivio