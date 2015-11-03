Notizie Crotone Fiorentina Fiorentina

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Terracciano: "Resettiamo questa stagione, è giusto che la Fiorentina lotti per altri obiettivi da subito"

23 maggio 2021 00:06

Iachini: "Volevamo vincere ma c'era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo"

22 maggio 2021 23:53

Cosmi: "Non so se abbiamo fatto noi l'impresa di non subire gol o la Fiorentina a non segnare"

22 maggio 2021 23:30

PAGELLE VIOLA: TERRACCIANO MVP, MALE PULGAR E BIRAGHI, QUARTA INCERTO

22 maggio 2021 22:30

Capezzi: "Venuti come un fratello, ha coronato il suo sogno giocando nella Fiorentina"

21 maggio 2021 16:43

I convocati della Fiorentina: Iachini pesca dalla Primavera, fuori per infortunio Milenkovic

21 maggio 2021 15:36

Marrone, difensore del Crotone: "Vogliamo vincere contro la Fiorentina per non arrivare ultimi"

19 maggio 2021 16:27

Crotone-Fiorentina: i tifosi non lasciano sola la Viola, ecco in quanti saranno in Calabria

27 ottobre 2017 22:13

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