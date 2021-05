Iachini: “Volevamo vincere ma c’era stanchezza. Vlahovic? La Fiorentina ha potenzialità per trattenerlo”

Dopo il pareggio a reti inviolate fra Crotone e Fiorentina, il tecnico della Viola Beppe Iachini ha commentato la partita ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole:

“Avevamo preparato la partita in allenamento per partire in maniera differente, ma abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto noi la partita e infatti siamo stati nella metà campo avversaria. In questo campionato i ragazzi hanno speso tanto, è chiaro che volevamo vincere ma siamo contenti del finale perchè non era facile venir fuori da questa situazione quando sono tornato sulla panchina della Fiorentina”.

Prosegue Iachini: “Quando sono tornato avevo tanta paura. Il calendario era complicato e dovevamo impegnarci a riprendere dopo 5 mesi di assenza. Abbiamo dovuto lavorare velocemente ma i ragazzi si sono messi sotto e abbiamo fatto un finale di stagione importante. Sono contento che in questa situazione difficile siamo riusciti a salvarci con più serenità. Il merito va alla società e ai giocatori”.

A conclusione, sempre Iachini: “Il mio successore troverà un gruppo di professionisti e una piazza importante che chiede tanto ai giocatori. Sarà decisivo preparare al meglio la stagione e dare continuità. Vlahovic? Ha delle potenzialità enormi e può crescere ancora. La società ha le potenzialità per trattenerlo a Firenze”.

