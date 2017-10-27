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Crotone-Fiorentina: i tifosi non lasciano sola la Viola, ecco in quanti saranno in Calabria

I tifosi viola che saranno presenti all'Ezio Scida.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2017 22:13
Crotone-Fiorentina: i tifosi non lasciano sola la Viola, ecco in quanti saranno in Calabria - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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Domenica alle ore 15 la Fiorentina sarà di scena a Crotone, per cercare di ottenere la 4' vittoria consecutiva e, nonostante la grossa lontananza della trasferta, saranno circa 200 i tifosi viola presenti all'Ezio Scida.

Speriamo di cuore che i loro sacrifici possano venire ripagati sul campo dai giocatori di Stefano Pioli.

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