Crotone-Fiorentina: i tifosi non lasciano sola la Viola, ecco in quanti saranno in Calabria

I tifosi viola che saranno presenti all'Ezio Scida.

Domenica alle ore 15 la Fiorentina sarà di scena a Crotone, per cercare di ottenere la 4' vittoria consecutiva e, nonostante la grossa lontananza della trasferta, saranno circa 200 i tifosi viola presenti all'Ezio Scida.

Speriamo di cuore che i loro sacrifici possano venire ripagati sul campo dai giocatori di Stefano Pioli.