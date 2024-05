Cosmi esalta la Fiorentina: “Superiorità schiacciante col Brugge. I viola meritano un titolo”

Serse Cosmi a Radio Serie A ha parlato anche della Fiorentina, ecco un estratto: “Raramente ho visto un divario così evidente in una semifinale europea. La Fiorentina è stata superiore al Club Brugge in modo schiacciante tra andata e ritorno e la cosa incredibile è che stava per andare ai supplementari, perché nel calcio è così. Però la Fiorentina ha dimostrato la propria forza, adesso la deve dimostrare in finale anche se in una partita secca a volte i valori si appiattiscono. La Fiorentina merita di vincere un titolo. E’ vero che il lavoro di un allenatore rimane a prescindere, ma suggellarlo con un trofeo sarebbe la cosa più giusta, per quanto possa esistere la giustizia nel calcio. Fattore ambientale? Conterà poco o niente, perchè comunque lo stadio sarà diviso a metà tra le due tifoserie”.

