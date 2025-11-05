Cosmi: “Vanoli deve mostrare autorità, affetto e disponibilità. Quello che Pioli non ha trasmesso fin’ora”

L’allenatore Serse Cosmi è stato intervistato in diretta su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole sul momento della Fiorentina: “Ho letto di Vanoli alla Fiorentina ma è il 25esimo nome che leggo… Il mio pensiero non va al fatto che abbia giocato nella Fiorentina, non capisco chi dice che è l’uomo giusto perché ha giocato a Firenze. In questo momento specifico la volontà di tutti è dare una svolta a questo inizio di stagione, che poi non è stato neanche un inizio visto che 10 partite non sono poche. Secondo me Vanoli avrebbe la fortuna di intervenire in un contesto in cui l’avversario principale è la paura. Quando una squadra non fa risultato cambiano tutte le prestazioni, anche come i giocatori corrono. Quando parlo di fortuna intendo l’opportunità, perché viene da una situazione in cui era difficile potesse allenare la Fiorentina ad inizio stagione. Ora i giocatori devono sentire una voce diversa. A Venezia e poi all’inizio al Torino mi ha fatto vedere belle cose, poi tutto il Torino è calato tanto. Secondo me è la scelta giusta per la Fiorentina perché non vedo tanti allenatori in grado di invertire la rotta. Anche De Rossi poteva essere un nome giusto”.

Meglio un allenatore tranquillo o un “domatore di leoni”?

“Lo dico perché mi è capitato tante volte in carriera, ci vuole un allenatore molto intelligente sotto l’aspetto psicologico perché deve mostrare la sua autorità, ma mostrando anche affetto e disponibilità. Devi riuscire a trasmettere qualcosa che in due mesi Pioli non è riuscito a trasmettere”.