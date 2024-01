Serse Cosmi:”I rigori si possono sbagliare solo se si tirano, ma col saltello divento matto”

Serse Cosmi ha parlato oggi a Radio Serie A soffermandosi sugli errori commessi dagli undici metri nella giornata di Serie A appena trascorsa ed in particolare ha parlato del rigore di Nico Gonzalez, che fino a ieri non aveva mai sbagliato nella sua esperienza italiana a Firenze: “Ieri un paio di rigori li avrei parati anche io se avessi fatto il portiere. Tu pensa alla Fiorentina che gioca, gioca e gioca ma non segna mai, ti danno un rigore contro la più forte del campionato, il giocatore più forte in rosa lo tira come Jorginho, mi immedesimo nei tifosi per quanto avranno sofferto. Ripeto, i rigori si sbagliano ma col saltello…. io impazzisco“.