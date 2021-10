Sconcerti: “Il terrore delle società è retrocedere. Serie A a 16 squadre idee non percorribile”

Mario Sconcerti, decano del giornalismo e tifoso Viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del futuro del campionato Serie A. Ecco le sue parole:

“Serie A a 16 squadre? Non credo sia una strada percorribile, il terrore delle società in questo momento è retrocedere. Chi ha contratti da Serie A e retrocede rischia seriamente di fallire. L’obiettivo più diffuso è una buona certezza di rimanere nel massimo campionato. Di solito scendono quelle poco abituate a starci. Se fai un campionato a 16 rischi di mettere in difficoltà squadre che sono storicamente in A. Ritengo sia più fattibile tornare a 18 con due retrocessioni”.

LEGGI ANCHE: