Labaro Viola

Rampulla non ha dubbi: "Fagioli calciatore vero. La Juve l'ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi"

L'ex portiere, Michelangelo Rampulla, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato il percorso brillante Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina. Per il nuovo centrocampista viola...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 marzo 2025 16:17
Rampulla non ha dubbi: "Fagioli calciatore vero. La Juve l'ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Radio
Tmw Radio
Fiorentina Juventus
Fagioli
Condividi

L'ex portiere, Michelangelo Rampulla, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato il percorso brillante Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina. Per il nuovo centrocampista viola ben 2 assist nel match di ieri contro la sua ex squadra, ergendosi ad uno dei protagonisti indiscussi del successo viola allo stadio Franchi. Queste le sue dichiarazioni:

"E' un calciatore vero, sa i tempi e vede il gioco. Non puoi darlo via per prendere un Kelly qualsiasi. Avevi anche Miretti, magari non vinci subito ma fai crescere questi giovani italiani e fagli capire l'importanza di questa maglia".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok