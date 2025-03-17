Rampulla non ha dubbi: "Fagioli calciatore vero. La Juve l'ha dato via per prendere un Kelly qualsiasi"

L'ex portiere, Michelangelo Rampulla, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato il percorso brillante Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina. Per il nuovo centrocampista viola...

L'ex portiere, Michelangelo Rampulla, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato il percorso brillante Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina. Per il nuovo centrocampista viola ben 2 assist nel match di ieri contro la sua ex squadra, ergendosi ad uno dei protagonisti indiscussi del successo viola allo stadio Franchi. Queste le sue dichiarazioni:

"E' un calciatore vero, sa i tempi e vede il gioco. Non puoi darlo via per prendere un Kelly qualsiasi. Avevi anche Miretti, magari non vinci subito ma fai crescere questi giovani italiani e fagli capire l'importanza di questa maglia".