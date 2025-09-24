24 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:07

Davide Lippi racconta: “Aver portato Ribery alla Fiorentina è stata la trattativa più bella e soddisfacente”

Redazione

24 Settembre · 23:07

Aggiornamento: 24 Settembre 2025 · 23:07

Davide Lippi Ribery

di

Il procuratore Davide Lippi parla a TMW Radio, tornando anche su vecchie operazioni come il trasferimento di Ribery alla Fiorentina

Il figlio dell’ex ct Marcello Lippi, Davide Lippi, ha parlato in occasione dell’inaugurazione del nuovo stadio dei pini di Viareggio. Davide, attualmente importante agente di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho fatto tante belle operazioni di mercato nella mia carriera, sicuramente la più bella è però il trasferimento di Ribery alla Fiorentina: molto difficile ma di grande soddisfazione.”

Sull’ex viola Vlahovic: “Lui è in scadenza, ma non si sono create le condizioni per la cessione, altrimenti sarebbe partito. Brava la Juventus che lo sta riqualificando perchè ha fatto grandissime cose.”

