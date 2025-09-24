Davide Lippi racconta: “Aver portato Ribery alla Fiorentina è stata la trattativa più bella e soddisfacente”

Il figlio dell’ex ct Marcello Lippi, Davide Lippi, ha parlato in occasione dell’inaugurazione del nuovo stadio dei pini di Viareggio. Davide, attualmente importante agente di mercato, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho fatto tante belle operazioni di mercato nella mia carriera, sicuramente la più bella è però il trasferimento di Ribery alla Fiorentina: molto difficile ma di grande soddisfazione.”

Sull’ex viola Vlahovic: “Lui è in scadenza, ma non si sono create le condizioni per la cessione, altrimenti sarebbe partito. Brava la Juventus che lo sta riqualificando perchè ha fatto grandissime cose.”