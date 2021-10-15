Agostinelli: "Vlahovic faccia il professionista e porti la Fiorentina in Europa. Difficile escluderlo"

Le parole di Andrea Agostinelli ai microfoni di TMW Radio

Andrea Agostinelli, opinionista ed ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Dusan Vlahovic è un grandissimo giocatore, un attaccante che in campo fa davvero la differenza. Un calciatore raro, la Fiorentina dovrà riflettere sulla strategia da adottare ma deve pensarci due volte prima di escluderlo o prima di fare altre scelte. Mi auguro comunque che indipendentemente dal caso contratto possa comportarsi da professionista e portare la Fiorentina in Europa. Ha tutte le carte in regola per diventare il titolare di qualsiasi top club".

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