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Agostinelli: "Vlahovic faccia il professionista e porti la Fiorentina in Europa. Difficile escluderlo"

Le parole di Andrea Agostinelli ai microfoni di TMW Radio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2021 22:22
Agostinelli: "Vlahovic faccia il professionista e porti la Fiorentina in Europa. Difficile escluderlo" - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2021, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2021, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Andrea Agostinelli: &quot;Mi piacciono molti concetti di gioco della Nazionale&quot; - Passione del Calcio

Andrea Agostinelli, opinionista ed ex allenatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: "Dusan Vlahovic è un grandissimo giocatore, un attaccante che in campo fa davvero la differenza. Un calciatore raro, la Fiorentina dovrà riflettere sulla strategia da adottare ma deve pensarci due volte prima di escluderlo o prima di fare altre scelte. Mi auguro comunque che indipendentemente dal caso contratto possa comportarsi da professionista e portare la Fiorentina in Europa. Ha tutte le carte in regola per diventare il titolare di qualsiasi top club".

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