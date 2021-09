Pochesci: “Napoli favorito per lo scudetto, ma voglio vedere la loro forza contro la Fiorentina”

Sandro Pochesci, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, in occasione della sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Ecco le sue parole: “Per lo scudetto se la giocano in tre. Voglio vedere la forza del Napoli contro la Fiorentina. La favorita rimane il Napoli e poi Milan e Inter. Non credo nel recupero della Juventus”.

