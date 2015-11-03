Notizie Pochesci Fiorentina

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Pochesci: "Kean più forte di Vlahovic. Zaniolo talento perso come Balotelli, sembra un bambino viziato"

05 maggio 2025 23:54

Pochesci: "Sarri doveva andare alla Fiorentina. Se avessero chiamato, avrebbero preso lui"

15 ottobre 2024 21:08

Pochesci: "Napoli favorito per lo scudetto, ma voglio vedere la loro forza contro la Fiorentina"

28 settembre 2021 22:19

Pochesci: "A Italiano serve una società forte. In questo momento alla Fiorentina c'è caos"

08 luglio 2021 13:04

Pochesci rischia il deferimento sportivo per le parole sulla nazionale. Ecco chi è l'allenatore senza peli sulla lingua

12 novembre 2017 15:52

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