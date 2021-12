Sconcerti: “Ikonè perfetto per Italiano, torna anche indietro. Qualcuno aiuti Commisso sui procuratori”

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio, queste le sue parole sulla Fiorentina

Ikoné alla Fiorentina: che valore aggiunto può dare?

“E’ molto interessante, segna poco ma salta l’uomo con facilità. Spesso torna indietro, quindi sarà importante dal punto di vista tattico. Voleva caldamente Italiano le 5 ali, perché per il suo gioco la freschezza è fondamentale. E può variare anche nelle caratteristiche di questi. Ora però da loro serviranno anche i gol, perché non ci si può appoggiare solo su Vlahovic”.

Che ne pensa delle dieci proposte di Commisso sul mondo dei procuratori?

“Credo che il tempo sia quello giusto, credo che possa trascinare anche gli altri club per impostare un certo discorso. L’allungamento del contratto massimo a sei anni si potrebbe già fare, si fa già in Inghilterra”.

La prima parte di campionato ha messo in luce dei giovani italiani?

“L’unica novità credo sia Scamacca, sia per fisico che per caratteristiche. Sarà senz’altro utile alla Nazionale. Gli ho visto fare cose splendide ma anche prendersi lunghe pause durante le gare. Non mi spiego perché nelle prime dieci abbia giocato così poco. Deve andare a giocare, perché ha 23 anni e nel calcio a questa età si è uomini”.

