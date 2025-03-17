Di Gennaro: "Fagioli se sta bene è da Nazionale. La palla di esterno per Mandragora è perfetta"

L'ex calciatore e commentatore Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, analizzando il rendimento del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli. Queste le sue parole:"La Juve?...

L'ex calciatore e commentatore Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, analizzando il rendimento del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli. Queste le sue parole:

"La Juve? Non si può accettare questa reazione, non si può giocare così. Se rimane Motta, vuol dire che è stato sbagliato anche il mercato, sennò qualcosa non quadra. Kelly lo hanno pagato più di Fagioli. Al netto di quello che ha potuto avere Fagioli, se lui sta bene è un giocatore da Nazionale. La palla di esterno a Mandragora arriva con i tempi perfetti, non era semplice. Ieri non ho capito di nuovo la squadra messa in campo".