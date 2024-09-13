Orlando: "Ora tocca a Palladino far funzionare la Fiorentina. Atalanta più organizzata, gioca a memoria"

Massimo Orlando ha voluto analizzare il rendimento delle due squadre che si affronteranno domenica al Gewiss Stadium

In vista del prossimo incontro tra Atalanta e Fiorentina, Massimo Orlando ha esaminato il rendimento delle due squadre che si sfideranno domenica al Gewiss Stadium. Ecco le dichiarazioni dell'ex giocatore viola ai microfoni di TMW Radio:

"L'Atalanta è più organizzata della Fiorentina, che ancora non ha dimostrato di avere un'idea di gioco. Retegui può essere più protagonista di Kean, per la squadra che ha a disposizione. La Fiorentina è in costruzione, hanno messo a disposizione di Palladino ottimi giocatori e ora lui deve mettere tutto a posto per farla funzionare. L'Atalanta è partita con qualche difficoltà ma gioca a memoria. Credo che alla fine Retegui possa fare facilmente 15 gol. La notizia sarebbero i 12-13 gol con Kean".

Pradè: “Nico voleva andare, Amrabat ha chiesto di andare alla fine. Gudmundsson rischia poco o nulla”

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