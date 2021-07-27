Buso: "Vlahovic ha bisogno di una spalla. Mi dispiace per Antognoni, rappresenta la Fiorentina"

Le parole di Renato Buso ai microfoni di TMW Radio

Renato Buso, reduce dall'esperienza nello staff tecnico della Fiorentina, è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC "Può diventare un grandissimo attaccante, sa proteggere la palla e ha personalità: inizia e finisce gli allenamenti dopo tutti, hai sempre la sensazione di avere davanti qualcosa di importante. Dentro ha cattiveria e determinazione, anche se deve migliorare molto su tenuta e uso del piede destro. Ha caratteristiche sempre più difficili da ritrovare in attaccanti di questo tipo".

FIORENTINA "L'allenatore valuterà, ma l'errore da non fare è quello di avere un solo attaccante. Lo scorso anno Vlahovic ha retto da solo tutto l'attacco, gli altri invece hanno sempre avuto una condizione precaria. Da questo punto di vista è andata bene perché Vlahovic non ha mai avuto problemi, ma devono cercargli una spalla. Magari da fargli sentire anche un po' di pressione e rischio di perdere il posto. Qualcosa comunque devono cambiare, anche senza stravolgere. Dopo certe annate sembrano tutti scarsi o brocchi, ma non è così. Con l'occhio di un allenatore diverso anche chi ha reso poco può diventare importante".

ANTOGNONI "Vederlo rinunciare ad un certo ruolo significa che sono mancati i presupposti del confronto. Ha deciso di andarsene e mi dispiace molto perché rappresenta la Fiorentina. Offrirgli un ruolo nella prima squadra? Non saprei che dire, credo neanche lui abbia avuto le spiegazioni necessarie. Penso che anche per questo abbia rinunciato".

RAPPORTO COMMISSO-FIRENZE "Bisogna conoscere Firenze, trovarne le sfaccettature. Anche Commisso sa che è una piazza che vive di calcio, ma è pure città meravigliosa, goliardica, che vive d'arte e di prese in giro. Non offese, eh, ma questa è Firenze. Chi ci vive può capirlo, chi è lontano no. A Firenze vittorie e sconfitte vengono vissute a mille all'ora, sempre pronti a ripartire. Non la potrai cambiare, devi adattarti a questa meravigliosa passione verso la Viola".

SORPRESE SERIE A "Mi aspetto un campionato migliore sia da Fiorentina che da Torino, per blasone ed investimenti devono essere almeno tra le prime dieci. So che non sarà facile, ma il monte ingaggi dice questo".

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