Sconcerti: "Vlahovic in panchina per salvarlo dai fischi. Buon momento per affrontare la Juventus"

Le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di TMW Radio in occasione di Fiorentina-Juventus.

Mario Sconcerti, noto opinionista ed ex direttore generale della Cecchi Gori Group, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della sfida di domani contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Vlahovic? Non sarebbe la prima volta che ad un giocatore di questo genere venga risparmiato un bagno di fischi. Credo che partirà in panchina, e questo sarà un vantaggio perché la Juve è ridotta al minimo e non ha un centrocampista di riserva. Allegri manderà in campo quelli che ha, è un buon momento per incontrarli: poi ogni partita fa storia a sé, ma una Juve più stretta di questa è difficile da trovare".

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