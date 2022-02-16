Donati: "Calo di Castrovilli? Colpa del gioco di Italiano. Troppa intensità, Gaetano fa fatica"
Le parole di Massimo Donati ai microfoni di TMW Radio sul rendimento in calo di Gaetano Castrovilli
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 21:58
Massimo Donati, opinionista DAZN, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Gaetano Castrovilli. Ecco le sue parole: "Ha molta qualità, il gioco della Fiorentina di Italiano richiede molta intensità e forse per questo fa un po' più di fatica. Però da uno come Castrovilli ci si aspetta che sia decisivo più spesso".
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