Donati: "Calo di Castrovilli? Colpa del gioco di Italiano. Troppa intensità, Gaetano fa fatica"

Le parole di Massimo Donati ai microfoni di TMW Radio sul rendimento in calo di Gaetano Castrovilli

Massimo Donati, opinionista DAZN, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Gaetano Castrovilli. Ecco le sue parole: "Ha molta qualità, il gioco della Fiorentina di Italiano richiede molta intensità e forse per questo fa un po' più di fatica. Però da uno come Castrovilli ci si aspetta che sia decisivo più spesso".

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