Labaro Viola

Donati: "Calo di Castrovilli? Colpa del gioco di Italiano. Troppa intensità, Gaetano fa fatica"

Le parole di Massimo Donati ai microfoni di TMW Radio sul rendimento in calo di Gaetano Castrovilli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 21:58
Donati: "Calo di Castrovilli? Colpa del gioco di Italiano. Troppa intensità, Gaetano fa fatica" -
News
Fiorentina
Tmw Radio
Castrovilli
Donati
Italiano
Condividi

 

Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Massimo Donati, opinionista DAZN, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di Gaetano Castrovilli. Ecco le sue parole: "Ha molta qualità, il gioco della Fiorentina di Italiano richiede molta intensità e forse per questo fa un po' più di fatica. Però da uno come Castrovilli ci si aspetta che sia decisivo più spesso".

LEGGI ANCHE:

SAPONARA: “ITALIANO IN ALLENAMENTO CI FA RIPETERE LE COSE FIN QUANDO NON CI ESCONO ALLA PERFEZIONE”

https://www.labaroviola.com/saponara-italiano-in-allenamento-ci-fa-ripetere-le-cose-fin-quando-non-ci-escono-alla-perfezione/165716/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok