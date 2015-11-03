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Notizie Donati Fiorentina

Donati: "Calo di Castrovilli? Colpa del gioco di Italiano. Troppa intensità, Gaetano fa fatica"

16 febbraio 2022 21:58

Donati: "Maleh è pronto per la Serie A. Adesso la Fiorentina dovrà decidere il suo futuro"

28 maggio 2021 13:44

Moviola CorSport, giusto il rigore per la Fiorentina, la punizione dello 0-2 non c'era

16 luglio 2020 08:46

Donati: "Firenze sarebbe una bellissima destinazione, vedremo nel futuro. Sarei orgoglioso di indossare il viola"

01 agosto 2019 19:57

Dalla Germania, la Fiorentina è interessata al terzino Donati in scadenza di contratto con il Mainz

24 aprile 2019 13:43

Donati: "Alla Fiorentina a giugno? Io e il mio procuratore non sappiamo nulla.."

18 novembre 2018 18:15

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