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Dalla Germania, la Fiorentina è interessata al terzino Donati in scadenza di contratto con il Mainz

Torna in auge in ottica viola il nome di Giulio Donati.  Secondo la Bild  il club gigliato avrebbe fatto un’offerta al Magonza per il terzino destro classe 1990 nato in Toscana. Il suo contratto con l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2019 13:43
Dalla Germania, la Fiorentina è interessata al terzino Donati in scadenza di contratto con il Mainz -
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Torna in auge in ottica viola il nome di Giulio Donati.  Secondo la Bild  il club gigliato avrebbe fatto un’offerta al Magonza per il terzino destro classe 1990 nato in Toscana. Il suo contratto con la società tedesca scadrà in estate e quindi potrebbe arrivare a parametro zero. Il procuratore è Mario Giuffredi, lo stesso di Biraghi, Veretout e Laurini, che sta facendo molti affari con i viola

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