Donati: "Alla Fiorentina a giugno? Io e il mio procuratore non sappiamo nulla.."

Intervenuto a Radio Sportiva, l'esterno del Mainz Giulio Donati ha parlato del suo futuro. Il giocatore è in scadenza di contratto e su di lui ci sono voci..

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2018 18:15

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