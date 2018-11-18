Donati: "Alla Fiorentina a giugno? Io e il mio procuratore non sappiamo nulla.."
Intervenuto a Radio Sportiva, l'esterno del Mainz Giulio Donati ha parlato del suo futuro. Il giocatore è in scadenza di contratto e su di lui ci sono voci..
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2018 18:15
Intervenuto a Radio Sportiva, l'esterno del Mainz Giulio Donati ha parlato del suo futuro. Il giocatore è in scadenza di contratto e su di lui ci sono voci che lo accosterebbero a Parma e Fiorentina. Queste le sue parole: "Fiorentina o Parma nel mio futuro? Né io né il mio procuratore sappiamo niente, è ancora presto per parlare del mercato della prossima estate".