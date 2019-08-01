Donati: "Firenze sarebbe una bellissima destinazione, vedremo nel futuro. Sarei orgoglioso di indossare il viola"

Giulio Donati, terzino attualmente svincolato, ha parlato a TMW Radio, esprimendo anche gradimento all'ipotesi di approdare nella Fiorentina: "Firenze è una bellissima piazza. La nuova linea di Commis...

Giulio Donati, terzino attualmente svincolato, ha parlato a TMW Radio, esprimendo anche gradimento all'ipotesi di approdare nella Fiorentina: "Firenze è una bellissima piazza. La nuova linea di Commisso porterà nuovo entusiasmo, sarebbe una bellissima destinazione. C'è sempre stata questa vicinanza ma non ci siamo mai incontrati, vedremo cosa succederà nel futuro. Sarei orgoglioso di vestire e difendere i colori della Toscana, la mia regione".

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