Saponara: "Italiano in allenamento ci fa ripetere le cose fin quando non ci escono alla perfezione"

Giorno di rientro al centro sportivo per la Fiorentina dopo il giorno libero concesso da Italiano, a Dazn ha parlato Saponara

Riccardo Saponara ha parlato ai microfoni di Dazn in diretta su Twitch, queste le sue parole:

"Rispetto allo scorso anno, avendo innalzato la qualità, stiamo qualche minuto di meno sul campo mentre lo scorso anno Italiano ci teneva sempre più di due ore in allenamento. Quest'anno le sedute sono più brevi e più intense. Con Italiano ci si diverte, spesso ci fa ripetere le cose più volte fin quando non escono alla perfezione, gli allenamenti sono sempre divertenti.

L'attaccamento a Firenze è noto credo di averlo dimostrato, se Italiano fosse rimasto a Spezia probabilmente sarei rimasto li, lui è venuto qui a Firenze e mi ha subito detto che gli dovevo dare una mano per trasmettere i suoi concetti che già conoscevo a tutta la squadra, è stato contento di ritrovarmi nella lista della Fiorentina

Tre aggettivi per Italiano? Schietto, perchè ti dice le cose in faccia, è apprezzabile per questo. Poi maniacale e molto ambizioso perchè sfrutta al meglio tutte le qualità che trova all'interno della squadra, ha il merito che prende il massimo da ogni squadra che lui ha allenato.

Io a Amrabat molto simili? Lui mi dice che io somiglio a lui, io dico il contrario e sarebbe anche meglio perchè sarebbe più carino. A Genova contro il Genoa i telecronisti hanno fatto fatica a distinguerci, mi hanno attribuito anche il merito di aver salvato un gol sulla linea che non ho mai fatto mentre Amrabat mi ha detto che ha avuto un sacco di complimenti per il gol fatto al Genoa che però non aveva mai fatto perchè ero stato io

Il Var è un grosso miglioramento, anche se una volta ho segnato ed esultato per un minuto ma poi è stato annullato. Quella è una gioia che però rimane, sono sensazione che ti rimangono dentro al di là del gol valido o meno.

Italiano ci dice solo allo stadio nello spogliatoio chi gioca e chi no, conosciamo la formazione solo alla fine. Credo che è un suo modo per tenere alta la concentrazione. Sto bene fisicamente, è la prima volta dopo tanti anni che ho fatto la preparazione con il club con cui poi ho giocato il campionato e questo mi ha aiutato molto

L'attaccante più forte è Vlahovic che ho visto da vicino, non ha paura a riconoscerlo. Il difensore più forte De Ligt.

Stare nello spogliatoio per me è come stare in famiglia, quelli con cui passo molto tempo sono Sottil, Maleh e Cerofolini, sono ragazzi splendidi che hanno voglio di crescere e migliorare, ci divertiamo e stiamo bene insieme. Con Sottil penso che gli scoppi la testa ogni tanto, sono davvero tanto severo con lui, ma ha davvero delle grandi qualità e voglio che le debba esprimere al massimo, sta migliorando tanto e penso che abbia preso la strada giusta. Dopo 10 anni di serie A so come si prova e do alcuni consigli che credo possano essere preziosi per loro

Il fantacalcio non mi piace i miei fantallenatori lo sanno, non ci ho mai giocato, mi fa piacere che quest'anno qualche gioia l'ho portata ma quando mi dicono che mi hanno al fantacalcio mi viene male. Credo che tra tutte le domande che si possono fare quando si incontra un calciatore mi cadono le braccia quando mi dicono "Mi raccomando che ti ho al Fanta"

MELISSA SATTA E IL RACCONTO DELL'EX VIOLA BOATENG

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