Viviano: “Perplesso dall’espulsione di Milenkovic. Vlahovic? La Fiorentina deve monetizzare”

“I Viola hanno fatto una bella partita con la Juve. Il rigore per la Fiorentina non c’era ma ho qualche dubbio sull’espulsione. Però l’importante è la consapevolezza con cui hanno giocato su quel campo”.

BILANCIO “Mi fa piacere come sono stati fatti questi 18 punti. Giocando contro tutti e con un’identità, anche se con qualche problema come la polemica contro il miglior calciatore della rosa. Ora c’è da confermarsi, magari completando la rosa a gennaio perché qualcosina manca. Da tifoso però sono contento”.

VLAHOVIC “Rigore non tirato da Dusan col Cagliari? Una delle cose più intelligenti che può fare un giocatore è capire quando tirare e quando passarla. Se non se la sentiva ha fatto bene. Rinnovo? Non capisco perché non abbia rinnovato e non parlo da tifoso. Penso sarebbe andato via comunque. Ora la Fiorentina deve monetizzare, è la cosa migliore per tutti. L’importante è che la gente stia vicina alla squadra. Vlahovic mi sembra un ragazzo a posto, ma al tifoso della Fiorentina interessa che giochino in undici con la maglia viola”.

