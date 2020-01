di Lorenzo Bigiotti

Secondo quanto abbiamo preso, il calciatore viola Gaetano Castrovilli, dopo il problema rimediato ieri rimarrà ancora oggi in ospedale sotto osservazione. Il ragazzo sta bene come confermano gli esami. Tuttavia per prassi dovrà stare fermo qualche giorno, saltando sicuramente l’impegno di San Siro e molto probabilmente anche la Juve. Il rientro in campo ad oggi è previsto per la sfida di campionato all’Atalanta l’otto di febbraio.