Italiano sull’infortunio di Castrovilli: “Brutta distorsione. Speriamo niente di grave, vediamo”

Gaetano Castrovilli è uscito scortato dalla barella in lacrime durante Fiorentina–Venezia. Brutte le sensazioni percepite sul momento. Mister Vincenzo Italiano ne ha parlato durante il post partita di Fiorentina–Venezia ai microfoni di DAZN: “È stata una brutta distorsione al ginocchio e speriamo non sia niente di grave perché stava bene ed era in grande crescita. Vediamo“.

LEGGI ANCHE: