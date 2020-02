Queste le parole rilasciate da Christian Kouamé a La Nazione: “Quando Minieri mi ha chiamato pensavo stesse scherzando, ho detto subito di sì non ci ho pensato un secondo. In passato c’era già stato un contatto poi era sfumato tutto, non pensavo che la Fiorentina mi volesse ancora per via dell’infortunio al legamento crociato. Sono felicissimo ringrazio la società ed i tanti tifosi che mi hanno scritto. Non vedo l’ora di tornare in campo anche se adesso devo solo curarmi senza fretta. Il mio fisico ha reagito bene all’intervento, ora serve pazienza. Questa settimana sarò a Firenze già da questa settimana per farmi seguire dai dottori della Fiorentina. C’è tanto entusiasmo e non vedo l’ora di conoscere Chiesa, è il simbolo di questa Fiorentina. Con il Genoa facevo la seconda punta ma per il mister farei anche il terzino come all’Inter faceva il mio idolo Eto’o. Firenze è una città bellissima che mi ha dato tutto. Prometto che quando tornerò in forma darò tutto me stesso per la maglia”.