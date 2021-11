Minieri: “Kouame è tornato al top, infortunio completamente alle spalle. Futuro? Vedremo”

“Kouame in prestito all’Anderlecht? E’ stata una scelta mirata – ha detto Michelangelo Minieri a TMW – fatta anche per ritrovare la continuità e avere la possibilità di tornare nella miglior condizione possibile. Il club lo ha fortemente voluto e Christian sta ripagando le attese con belle partite e gol. Finalmente dopo l’infortunio di due anni fa è tornato praticamente al top. C’è voluto un po’ di tempo dopo quel guaio al ginocchio e poi sulla via del recupero ci si è messo anche il periodo del covid che ha rallentato la ripresa. Ma oggi si vede che è tornato quel giocatore esplosivo, di gamba, capace anche di segnare. E sta facendo bene anche in nazionale”.

Il suo futuro?

“Ne riparleremo a tempo debito. In questo momento resta concentrato sul presente”.

