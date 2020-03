Ecco alcune delle parole rilasciate al Salotto dello Sport su RTV38 da Michelangelo Minieri agente di Castrovilli: “In Serie B è cresciuto moltissimo quindi questo suo exploit non mi ha sorpreso. Ha avuto un impatto incredibile in Serie A, non era semplice ma lui ha un gran talento. Penso che può fare più ruoli a centrocampo ma sarà l’allenatore a scegliere dove posizionarlo. Quale giovane consiglierei alla Fiorentina? Sicuramente Alessio Riccardi della Roma”.