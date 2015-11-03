Notizie Riccardi Fiorentina

CorSport, da Linetty a Riccardi ecco tutti i centrocampisti sul taccuino di Pradè
19 agosto 2020 08:42
CorSport, Fiorentina su Riccardi, la Roma vuole 4-5 milioni. Su di lui anche Cagliari, Juve e Sassuolo
05 agosto 2020 11:57
CorSport, Cagliari in pole per Riccardi della Roma. Sul centrocampista c'è anche la Fiorentina
12 luglio 2020 12:11
Ag. Castrovilli: "Ha avuto un impatto incredibile in Serie A. Chi consiglio alla Fiorentina? Riccardi della Roma"
21 marzo 2020 00:14
Tuttosport, la Roma punta Castrovilli. Riccardi la contropartita per abbassare il prezzo?
19 dicembre 2019 13:05
Domani Pradè incontra la Roma, tre i nomi sul piatto in direzione Firenze
19 dicembre 2019 11:12
Gazzetta, a giugno la Roma ci proverà per Castrovilli. Maxi operazione con Florenzi-Riccardi?
18 dicembre 2019 11:26
La Roma segue Castrovilli e pensa di inserire il giovanissimo Riccardi come contropartita nell'operazione
20 novembre 2019 14:48
TMW, anche la Fiorentina in corsa per Riccardi. Gioiello classe 2001' della Roma. I dettagli..
16 novembre 2019 19:18
Da Scamacca a Riccardi ecco tutta la lista dei giovani talenti italiani nel mirino della Fiorentina
15 novembre 2019 11:57
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