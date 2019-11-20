La Roma segue Castrovilli e pensa di inserire il giovanissimo Riccardi come contropartita nell'operazione
Secondo quanto scrive Il Romanista la Roma sta seguendo Gaetano Castrovilli. Il cartellino del giovane centrocampista viola viste le ottime prestazioni e l'esordio in Nazionale sta lievitando, la Roma...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 14:48
Secondo quanto scrive Il Romanista la Roma sta seguendo Gaetano Castrovilli. Il cartellino del giovane centrocampista viola viste le ottime prestazioni e l'esordio in Nazionale sta lievitando, la Roma sta pensando di inserire come contropartita nell'affare il cartellino di Alessio Riccardi giovane protagonista nella Nazionale Under 19.